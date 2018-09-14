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Северный Кавказ

В Северной Осетии появится зал настольного тенниса для инвалидов

С такой просьбой к властям республики обратились спортсмены во главе с Ириной Тибиловой

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Специализированный зал для занятий инвалидов настольным теннисом появится в Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Вячеслав Битаров после обращения к нему группы спортсменов с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Вячеслав Битаров поручил Минимущества подыскать временное помещение для тренировок, а уже в следующем году, когда Минстрой введет в эксплуатацию два больших спортивных объекта, в одном из них для спортсменов будет предусмотрен специализированный зал", - говорится в сообщении.

С соответствующей просьбой к руководителю республики обратились на приеме граждан спортсмены во главе с Ириной Тибиловой - призером первенства России по настольному теннису среди инвалидов. В апреле спортсмены из Северной Осетии заняли 3 и 4 места на этих соревнованиях.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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