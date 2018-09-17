Доходы бюджета Кабардино-Балкарии превышают прошлогодние показатели на 35%

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) за восемь месяцев составила 19,5 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 35%, сообщил в понедельник председатель правительства региона Алий Мусуков.

"За 8 месяцев текущего года общий объем доходов бюджета Кабардино-Балкарии составили 19,5 млрд рублей, превысив показатели такого же периода прошлого года на 35%. Это сложилось за счет того, что и собственные доходы наши выросли более чем 20%, и выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе и за счет того, что в этом году у нас больше соглашений подписано с соответствующими федеральными министерствами (всего около 40)", - сказал Мусуков на совещании у главы региона с членами правительства.

"Расходы республиканского бюджета исполнены с превышением, но с меньшими темпами, за счет того, что в текущем году проводится сдержанная политика, чтобы уменьшить государственный долг. Профицит составляет 1,5 млрд рублей, что позволило сократить госдолг на начало текущего года", - добавил он. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, и более 70% были направлены на зарплату, медикаменты, социальные выплаты, стипендии, коммунальные расходы, Фонд медицинского страхования. По данным премьера региона, на территории республики в настоящее время реализуются 430 объектов (строятся, капитально ремонтируются или реконструируются).

Он также отметил, что в настоящее время идет активная работа по подготовке основного финансового документа на предстоящий год.

"Нам нужно минимизировать нестыковки бюджета 2019 года до того, как он будет вынесен на обсуждение парламента. Это очень важная работа и говорит о качестве работы над бюджетом, о качестве взаимодействия ведомств, которые должны активно участвовать в этом процессе", - отметил глава КБР Юрий Коков.