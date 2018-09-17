В Кабардино-Балкарии планируют выпустить около 330 млн условных банок консервов

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Консервная промышленность Кабардино-Балкарии (КБР) планирует выпустить 330 млн условных банок продукции в 2018 году, сообщил в понедельник первый зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Сергей Говоров.

"В этом году нас радует консервная отрасль: к настоящему времени 222,4 млн условных банок консервов они произвели (107,3% к уровню аналогичного периода прошлого года), переработали - 108,5 тыс. тонн. В прошлом году было выпущено 324 млн условных банок, в текущем планируем довести до 330 млн. Сейчас идет консервация томатной пасты, огурцов и помидоров", - сказал Говоров на совещании главы региона с членами правительства. По данным минсельхоза КБР, переработка зеленого горошка завершена.

В министерстве отметили, что основными производителями в Кабардино-Балкарии являются "Агро-инвест", "Овощи Юга", "Зеленая компания" и "Консервпром", которые производят около 90% от общего объема плодоовощных консервов региона и активно развивают собственную сырьевую базу, выращивая овощи с применением прогрессивных технологий.

В Кабардино-Балкарии действует 13 предприятий по переработке плодов и овощей, на которых в сезон работают более 2 тыс. человек. Пищевая и перерабатывающая промышленность составляет до 70% всех обрабатывающих производств в регионе.