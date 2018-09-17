Объем продаж ставропольской продукции на основе лечебной грязи озера Тамбукан вырос втрое

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Объем продаж продукции на основе лечебной грязи с озера Тамбукан в Ставропольском крае вырос с начала года по август в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании "Кавминкурортресурсы", являющейся единственным недропользователем Тамбуканского месторождения.

"С начала 2018 года "Кавминкурортресурсы" реализовали втрое больше продукции на основе лечебной грязи, чем в прошлом году. За этот период объем продаж фасованной лечебной грязи увеличился на 43%", - говорится в сообщении.

Вырос также объем поставок грязи озера Тамбукан в санатории, грязелечебницы, медицинские центры и индивидуальным предпринимателям. "Кавминкурортресурсы" продали на 1 тыс. 669 баков с фасованной грязью больше, чем в прошлом году. "Увеличение объемов реализации лечебной грязи - один из показателей того, что отдыхающие посещают Кавминводы не только в экскурсионных целях, но и чтобы укрепить свое здоровье. Это значит, что люди, приехавшие к нам на лечение, оздоравливаются благодаря природным лечебным факторам, которыми славится регион", - приводятся в сообщении слова руководителя КМКР Евгения Левицкого.

Кроме того, согласно информации пресс-службы, отмечается рост числа отдыхающих, которым назначается грязелечение, и рост турпотока. Так, по данным минтуризма Ставропольского края, за первое полугодие 2018 года курорты Кавказских Минеральных Вод посетило на 3,6% больше туристов, чем за первое полугодие 2017 года.

Тамбуканское озеро - один из крупнейших водоемов России по величине запасов лечебной грязи. Возможный годовой объем ее добычи составляет 12 тыс. куб. м, фактический - 1,5 тыс. куб. м. Утвержденные эксплуатационные запасы грязи - более 328 тыс. куб. м.

"Кавминкурортресурсы" - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.