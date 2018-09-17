Первая в Пятигорске командная гонка с препятствиями собрала 200 участников

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Около 200 бегунов Юга России приняли участие в командной гонке с препятствиями "Коммандос", впервые прошедшей в Пятигорске 16 сентября.
"Всего соревновалось около четырех десятков команд, почти 200 человек. Трасса на 7 км была разбита на склонах Машука, специально оборудованы более 30 препятствий - переправы, сетки, канаты, веревки, рвы с колючей проволокой", - сообщил в понедельник ТАСС организатор гонки Михаил Шоров. По его словам, одним из самых сложных заданий стало перетягивание бронированного спецавтомобиля "Тигр" на дистанцию 40 м.
По итогам гонки первое место присуждено сразу двум отрядам - "Авангард" и RockLab из Пятигорска, третьей стала ставропольская команда KalinaTeam. В конкурсе также участвовала команда спецподразделения Северо-Кавказского округа Росгвардии, в состав которой вошло четверо обладателей краповых беретов. Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка современной военной техники и боевого вооружения.
Организатором первой на Кавказских Минеральных Водах командной гонки выступила компания Kavkaz.Run, поддержку проекту оказали Северо-Кавказский округ Росгвардии и администрация Пятигорска.