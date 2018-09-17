Новая теплица оборудована в единственном в СКФО розарии в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Единственный в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) розарий в Северной Осетии построил еще одну теплицу, которая позволит увеличить производство на 30%. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании-владельца предприятия "Агросоюз "Стандарт" Александр Туаев.
"Мы построили в селении Гизель с рядом уже существующей теплицу площадью 0,5 га и довели свои площади до 1,2 га. В целом производство увеличилось на 30%. Все тепличное хозяйство основано на современном высокотехнологичном оборудовании, завезенном в республику из Голландии", - сказал Туаев.
В розарии выращивают десятки сортов розы, саженцы которой закупаются в Голландии, а также тюльпаны, гвоздики, эустому. Кроме того, селекционеры ежегодно выводят новые сорта.
В планах у предприятия также создание нового производства для выращивания применяемых в ландшафтном дизайне экзотических растений, которые сейчас завозятся в республику из Европы. "Для этого у нас имеются высококвалифицированные кадры, современное оборудование, земли только не хватает. Надеемся получить ее в скором времени", - сообщил Туаев, отметив, что заявка на выделение земельного участка уже подана.
По данным минсельхоза Северной Осетии, аналогов розария нет ни в республике, ни на всем Северном Кавказе. "Практически половина всех цветов, которые продают во Владикавказе, приходится на компанию "Агросоюз "Стандарт", - сообщили ТАСС в министерстве.