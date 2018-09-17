Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" проходит в Абхазии

CУХУМ, 17 сентября. /ТАСС/. Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в понедельник в Абхазском государственном университете (АГУ).

"Сегодня дискуссией на тему "абхазо-адыгское единство: литературный акцент" в Абхазском госуниверситете открылся первый абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице". Он посвящен 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и памяти народного писателя Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии Заура Налоева", - сказала журналистам заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ Диана Джинджолия. По ее словам, у абхазов и адыгов одни исторические корни, и "нужно укреплять культурные, творческие связи братских народов".

Автор проекта "Рифмы на Рице" поэт и драматург Зарина Канукова отметила, что в настоящее время культурные связи абхазов и адыгов осуществляются и новым поколением, и "важно направить инициативу молодых, поддерживая их идеи". "Проект "Рифмы на Рице" должен стать ежегодной площадкой для встреч, на которых будут обсуждаться результаты совместной работы по анализу и популяризации произведений наших авторов", - сказала она.

Литературный форум будет проходить до 19 сентября. Во вторник планируется встреча литераторов на озере Рица, в среду в Сухумском художественном училище состоится мастер-класс художницы Жанны Шебзуховой "Золотая вышивка адыгского традиционного костюма: теория и практика".