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Северный Кавказ

Строительство объездной дороги вокруг Черкесска начнется в 2018 году

Строительство этой магистрали направлено на разгрузку городских дорог
Вид на Черкесск Сергей Бобылев/ТАСС
Вид на Черкесск
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 17 сентября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" планирует начать строительство объездной дороги вокруг столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рашида Темрезова.

"Сегодня состоялась встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с начальником управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Русланом Лечхаджиевым. В ее ходе было отмечено, что в 2018 году Упрдор "Кавказ" планирует приступить к строительству современной автомагистрали в обход южной части города Черкесска до микрорайона Юбилейный республиканской столицы и далее - до села Знаменка", - говорится в сообщении.

Руководитель Упрдор "Кавказ" также сообщил, что по этому проекту разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу. Строительство этой магистрали, по мнению обеих сторон, позволит разгрузить и сохранить городские дороги.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Северный Кавказ
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