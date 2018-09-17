Строительство объездной дороги вокруг Черкесска начнется в 2018 году

Северный Кавказ

Телерадиокомпания "Вайнах" в Чечне начинает вещание в цифровом формате

Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что телеканал стал одним из ключевых медийных ресурсов Чечни, качественно и объективно освещающих жизнь региона

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