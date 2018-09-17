Строительство объездной дороги вокруг Черкесска начнется в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 17 сентября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" планирует начать строительство объездной дороги вокруг столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рашида Темрезова.
"Сегодня состоялась встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с начальником управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Русланом Лечхаджиевым. В ее ходе было отмечено, что в 2018 году Упрдор "Кавказ" планирует приступить к строительству современной автомагистрали в обход южной части города Черкесска до микрорайона Юбилейный республиканской столицы и далее - до села Знаменка", - говорится в сообщении.
Руководитель Упрдор "Кавказ" также сообщил, что по этому проекту разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу. Строительство этой магистрали, по мнению обеих сторон, позволит разгрузить и сохранить городские дороги.