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Северный Кавказ

Глава Северной Осетии призвал подрядчиков ускорить темпы строительства социальных объектов

Зампред правительства республики Ахсарбек Фадзаев отметил, что подрядчики срывают сроки из-за ожидания платежей по контракту

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров потребовал от подрядчиков, работающих в республике по госконтрактам, ускорить темпы строительства социальных объектов. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Все объекты должны быть закончены до 1 января. На объектах, где работы идут с отставанием от графика, подрядчик должен работать по субботам и воскресеньям, наверстывая упущенное", - сказал глава республики.

По его словам, строительство объектов по госконтрактам не должны передаваться посредникам подрядных организаций, а все работы должны выполнять только строительные организации с наличием спецтехники, опыта выполненных работ и квалифицированным персоналом. "Если у компании есть постоянная работа, рабочий объект, почему нам приходится слышать, что рабочие отдыхают, а директор находится в отпуске?" - подчеркивает Битаров.

По данным пресс-службы, местные власти недовольны темпами строительства ФОКа во Владикавказе, домов культуры в селах Ахсарисар и Заманкуле, а также ремонтом домов культуры в селах Сурх-Дигора и Чикола.

В свою очередь, зампред правительства республики Ахсарбек Фадзаев отметил, что подрядчики срывают сроки из-за ожидания платежей по контракту. "Такая ситуация говорит лишь о том, что у компании нет собственных оборотных средств, стало быть она не готова к выполнению госконтракта", - уточнил Фадзаев.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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