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Северный Кавказ

В Карачаево-Черкесии создадут комплекс по выращиванию молоди форели на 500 тыс. штук

Это позволит удовлетворить растущий спрос населения республики на рыбные товары, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Руслан Аслануков

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство современного комплекса по выращиванию молоди форели мощностью 500 тыс. штук в год планируется начать в Карачаево-Черкесии в 2020 году в рамках инвестиционного проекта по развитию племенного рыболовства в республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Руслан Аслануков.

"Рыбоводство не входит в число традиционных и развитых отраслей для нашей республики. Однако, учитывая выгодные природно-климатические условия региона, большое количество рек и озер, пригодных для промышленного разведения деликатесных пород рыб, планируется в городе Теберде на участке площадью 30 тыс. кв метров строительство воспроизводственного комплекса по выпуску молоди ручьевой и радужной форели мощностью 500 тыс. штук в год", - сказал Аслануков.

Он отметил, что реализация проекта, рассчитанного на 2020-2025 годы, позволит удовлетворить растущий спрос населения республики на рыбные товары, будет способствовать развитию аквакультуры региона. "Сегодня около 35% внутреннего потребления рыбных товаров обеспечивается за счет импорта. Потенциал водных биологических ресурсов республики пока не используется должным образом, а имеющихся сейчас в регионе мощностей по производству племенного материала радужной форели, а также товарной рыбы недостаточно для эффективного импортозамещения этой продукции сельского хозяйства", - добавил собеседник агентства.

По данным минсельхоза, сейчас на территории Карачаево-Черкесии в год производится примерно 20 тонн рыбы, в основном радужная форель и ручьевая.

В республике на сегодня есть три крупных предприятия, занимающихся рыболовством, одно форелевое хозяйство находится в Урупском районе республики, два - в Карачаевском районе.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Северный Кавказ
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