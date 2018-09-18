В Карачаево-Черкесии создадут комплекс по выращиванию молоди форели на 500 тыс. штук

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство современного комплекса по выращиванию молоди форели мощностью 500 тыс. штук в год планируется начать в Карачаево-Черкесии в 2020 году в рамках инвестиционного проекта по развитию племенного рыболовства в республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Руслан Аслануков.
"Рыбоводство не входит в число традиционных и развитых отраслей для нашей республики. Однако, учитывая выгодные природно-климатические условия региона, большое количество рек и озер, пригодных для промышленного разведения деликатесных пород рыб, планируется в городе Теберде на участке площадью 30 тыс. кв метров строительство воспроизводственного комплекса по выпуску молоди ручьевой и радужной форели мощностью 500 тыс. штук в год", - сказал Аслануков.
Он отметил, что реализация проекта, рассчитанного на 2020-2025 годы, позволит удовлетворить растущий спрос населения республики на рыбные товары, будет способствовать развитию аквакультуры региона. "Сегодня около 35% внутреннего потребления рыбных товаров обеспечивается за счет импорта. Потенциал водных биологических ресурсов республики пока не используется должным образом, а имеющихся сейчас в регионе мощностей по производству племенного материала радужной форели, а также товарной рыбы недостаточно для эффективного импортозамещения этой продукции сельского хозяйства", - добавил собеседник агентства.
По данным минсельхоза, сейчас на территории Карачаево-Черкесии в год производится примерно 20 тонн рыбы, в основном радужная форель и ручьевая.
В республике на сегодня есть три крупных предприятия, занимающихся рыболовством, одно форелевое хозяйство находится в Урупском районе республики, два - в Карачаевском районе.