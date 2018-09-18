В Северной Осетии планируют наладить выпуск светодиодного осветительного оборудования

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Волжский светотехнический завод "Луч" планирует создать производство на базе бывшего завода "Бином" в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.
"Представители волжского предприятия "Луч" подтвердили свои намерения в ближайшее время провести подготовительные работы по созданию производства светодиодных светильников на территории республики. Считаю эту отрасль достаточно перспективной для нашего региона. Спрос на такую продукцию будет расти, будут созданы рабочие места", - цитирует пресс-служба главу регионального минпромторга Хайдарбека Бутова.
Специалисты компании "Луч" уже ознакомились с производственным площадками североосетинского завода "Бином" и высоко оценили оборудование предприятия.
Раннее власти Северной Осетии заявили о готовности оказать поддержку инвесторам, создающим в республике рабочие места: правительство готово освободить компании от налога на имущество, а налог на прибыль снизить до 13,5%. Предусмотрен также специальный инвестиционный контракт.
Волжский светотехнический завод "Луч" производит свыше 2 тыс. видов продукции - газоразрядные и взрывозащищенные светильники, торгово-офисное и уличное освещение. Собственная светотехническая лаборатория завода оснащена уникальным измерительным оборудованием и позволяет проводить сложные исследования характеристик производимой продукции.