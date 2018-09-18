Аграрии Карачаево-Черкесии с начала года получили более 711 млн рублей субсидий

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Более 711,5 млн рублей субсидий направлено на поддержку аграриев Карачаево-Черкесии (КЧР) за восемь месяцев 2018 года, что составляет почти 74% годового плана, сообщил ТАСС и.о. министра сельского хозяйства республики Руслан Аслануков.
"В текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей республики предусмотрено 952,68 млн рублей - на 3% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 сентября аграрии КЧР получили субсидий на общую сумму 711,53 млн рублей или 73,92% от запланированного объема", - сказал Аслануков.
Он отметил, что в основном господдержка используется для погашения процентов по кредитам, оказания несвязанной поддержки в растениеводстве. Кроме того, субсидии выплачивают и на развитие племенного, мясного и молочного скотоводства.
В этом году по программе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств" гранты общей суммой 126,2 млн рублей получили 27 фермеров республики, а с 2012 года в рамках этой программы поддержка оказана 436 главам фермерских хозяйств, создано более 300 рабочих мест.