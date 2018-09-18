Сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос почти на 26%

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Урожай зерновых колосовых культур в Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году составил более 103,5 тыс. тонн, что на 21,3 тыс. тонн (25,9%) больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Руслан Аслануков.

"В этом году, по предварительным данным, мы собрали более 103,5 тыс. тонн зерновых колосовых культур на 21 тыс. 329 тонн больше, чем в 2017 году. Это хороший показатель для нашей республики, учитывая небольшое количество посевных площадей и природные катаклизмы в этом году (засуху в некоторых районах и сильные ливни с градом в других)", - сказал Аслануков, отметив, что КЧР рассчитывает также на хороший урожай кукурузы на зерно, сахарной свеклы, картофеля и других культур.

Урожайность зерна в этом году в среднем составила 41,2 центнера с гектара, под зерновые и зернобобовые культуры было отведено более 26,3 тыс. га. "В этом году урожайность зерна в республике выше на 7 центнеров, чем в прошлом. Этого удалось добиться благодаря быстрому и качественному доведению мер господдержки до аграриев, за счет применения передовых технологий, необходимой техники и увеличения использования минеральных удобрений", - отметил собеседник агентства.

По данным минсельхоза КЧР, сейчас в республике продолжается уборка кукурузы на зерно.