Врачам Северного Кавказа расскажут о помощи неизлечимым больным на медицинском форуме

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Медицинский форум для врачей, помогающих пациентам с неизлечимыми и тяжелыми заболеваниями в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пройдет 20 сентября во Владикавказе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Северной Осетии.
"20 сентября во Владикавказе начнет работу Третий образовательный паллиативный медицинский форум для врачей, помогающих пациентам с неизлечимыми и тяжелыми, ограничивающими жизнь заболеваниями в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в сообщении.
Участники мероприятия обсудят вопросы оказания помощи взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями. Специалисты расскажут об организации помощи в стационаре и на дому, психологической поддержке пациентов и их близких на всех этапах болезни и в период утраты, правильном уходе.
Форум в CКФО станет пятым в этом году мероприятием образовательного цикла, который с 2016 года проводит ассоциация профессиональных участников хосписной помощи совместно с Минздравом России. В 2018 году форумы проходят при поддержке фонда президентских грантов.
По данным на конец 2017 года, в СКФО наиболее благополучно ситуация с оказанием помощи пациентам с ограничивающими жизнь заболеваниями обстоит в Ставропольском крае, где находится 36 из 38 патронажных выездных служб округа. Сложная ситуация складывается в Дагестане, где нет ни выездных служб, ни кабинетов или отделений паллиативной помощи. Планы развития и совершенствования паллиативных и хосписных служб, а также доступность сильнодействующих обезболивающих препаратов на территории округа будут обсуждаться на форуме.