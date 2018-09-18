В Ингушетии началось строительство детского сада на 220 мест

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 220 мест началось в поселении Троицкое в Ингушетии. Завершить работы общей стоимостью порядка 200 млн рублей планируется к концу 2019 года, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального минстроя Индира Барахоева.
"<...> Это будет трехэтажное здание со всеми удобствами. Строительство ведется за счет средств, выделенных из федерального бюджета, это порядка 200 млн рублей. Сдать объект мы планируем до конца 2019 года", - сказала Барахоева.
По словам замглавы администрации поселения Хусейна Точиева, детский сад, в котором впервые в регионе откроют ясельные группы, позволит незначительно уменьшить очереди. "У нас есть два сада: один на 80 мест, другой на 120 мест, оба 60-х и 90-х годов постройки, здания обветшали и требуют ремонта, а очереди в селе на одно место в сад очень большие. Мы ждем окончания строительства, чтобы разгрузить старые сады и хотя бы немного уменьшить очередность. В новом саду мы планируем создать и ясельные группы, которых раньше в детсадах села не было", - сообщил он ТАСС.
Ранее минобрнауки региона сообщило, что в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом более 8 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.