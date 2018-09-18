Власти Северной Осетии привлекут 1,4 млрд рублей кредита для покрытия дефицита бюджета

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия привлечет в 2018 году кредит на сумму 1 млрд 468 млн рублей для погашения долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства региона первый заместитель министра финансов Северной Осетии Алан Дзагоев.

"В этом году запланировано привлечение кредитов от кредитных организаций на общую сумму 1 млрд 468 млн рублей с целью покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств республики", - сказал Дзагоев.

По его словам, будет проведен электронный аукцион для привлечения 180 млн рублей на погашение долговых обязательств, срок которого наступает 1 ноября 2018 года.

Он пояснил, что в конце прошлого года была проведена реструктуризация по бюджетным кредитам, полученным в Минфине России на сумму более 7 млрд рублей. В этом году Северная Осетия должна погасить 5% от указанной задолженности - это 384 млн рублей. Погасить частично данную сумму министерство финансов республики планирует за счет изыскания собственных резервов и получения налоговых доходов.

Все эти меры позволят по итогам года сократить общую сумма госдолга порядка на 200 млн рублей.