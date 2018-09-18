В Северной Осетии планируется создать каскадерский центр под кураторством актера Голливуда

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поддержал идею голливудского каскадера, уроженца республики Эльбруса Уртаева создать в регионе каскадерский центр по подготовке специалистов для съемок на мировых киноплощадках. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Идея хорошая, и я готов помочь в ее реализации. В частности, что касается создания инфраструктуры каскадерского центра - выделение земельного участка, его благоустройство - республиканская власть может взять на себя", - цитирует Битарова пресс-служба.

По замыслу Уртаева, в центре будет проходить обучение каскадерскому искусству и трюкам с лошадьми. Планируется, что проект, бизнес-план которого уже готов, сможет также стать культурно-развлекательной семейной площадкой. "Давно вынашиваю идею организовать в родной Осетии компанию, которая занялась бы возрождением исконно осетинских конных традиций, заложенных в свое время династиями Кантемировых и Тугановых. Созданные ими конные цирковые и театральные коллективы получили всемирную известность, их ученики успешно продолжают работать на мировых цирковых и киноплощадках", - приводит пресс-служба слова Уртаева.

Каскадер Эльбрус Уртаев, воспитанник конного театра Мухтарбека Кантемирова, на протяжении многих лет живет в Южно-Африканской Республике. Его каскадерская студия Film Equus известна сотрудничеством с голливудскими режиссерами.