Образовательный семинар по господдержке бизнеса стартовал в Ессентуках

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Трехдневный образовательный семинар для бизнеса, работающего на территории регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), стартовал в Ессентуках во вторник. Участники семинара смогут получить информацию о доступных предпринимателям мерах государственной поддержки, сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Министерство РФ по делам Северного Кавказа проводит в Ессентуках серию семинаров по механизмам реализации инвестиционных проектов. Трехдневная образовательная программа для бизнес-сообщества регионов СКФО началась во вторник с пленарного заседания под председательством первого заместителя министра, председателя совета директоров "Курорты Северного Кавказа" Одеса Байсултанова", - говорится в сообщении.

В настоящее время инвесторы, желающие работать на территории Северного Кавказа, могут претендовать на софинансирование своих проектов через подпрограммы социально-экономического развития регионов в размере, не превышающем 40% от стоимости предприятий. Лимит финансирования составляет 500 млн рублей на каждый из семи регионов СКФО.

Также инвестором доступна поддержка двух институтов развития, находящихся под управлением Минкавказа, - компаний "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и "Курорты Северного Кавказа" (КСК). КРСК может вкладывать в проекты стоимостью от 500 млн рублей до 49% от их стоимости, при условии, что инвестор вернет компании средства после выхода на окупаемость. КСК, под управлением которой находятся три особых экономических зоны (ОЭЗ) на территории действующих горнолыжных курортов - "Ведучи" в Чечне, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Архыз" в Карачаево-Черкесии, - готовы оказывать потенциальным инвесторам поддержку на всех этапах их вхождения в проект туристического кластера - от подготовки бизнес-плана и заявки на получение статуса резидента вплоть до выбора земельного участка, подключения к инфраструктуре и своевременного завершения строительных работ. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ СКФО, который охватывает дагестанский курорт "Матлас", а также "Армхи" и "Цори" в Северной-Осетии и в Ингушетии, отмечает пресс-служба министерства.

"Мы максимально упростили процедуры, чтобы интересных инвестпроектов в нашем округе стало больше. Экономическая эффективность в приоритете, и не нужно этого стесняться. Социальные проблемы решатся, когда мы поднимем экономику на новый уровень, поэтому лидеры отбора - те, кто создают высокотехнологичные рабочие места, высокую добавленную стоимость, мультипликативный эффект", - цитирует Байсултанова пресс-служба Минкавказа.