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Северный Кавказ

Чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Чечне с 17 по 19 октября

Среди новых компетенций регионального чемпионата - учитель начальных классов, документационное обеспечение управления и архивоведение

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Чечне с 17 по 19 октября, в нем примут участие 50 человек, сообщил ТАСС куратор движения "Абилимпикс" в министерстве образования и науки республики Рамзан Герасиев.

"В региональном чемпионате "Абилимпикс" примут участие 50 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования будут проходить с 17 по 19 октября по 10 компетенциям, из них пять - национального чемпионата, то есть по этим направлениям наши ребята смогут принять участие в национальном чемпионате. Семь компетенций - новые для региона", - сказал Герасиев, отметив, что конкурс проводится в Грозном четвертый год подряд.

По словам Герасиева, среди новых компетенций регионального чемпионата - учитель начальных классов, документационное обеспечение управления и архивоведение, мастер по обработке цифровой информации, младшая медицинская сестра, информационные системы, медицинский и социальный уход, программирование в компьютерных сетях.

Уровень подготовки участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут инженерно-педагогические сотрудники образовательных учреждений и высококвалифицированные рабочие. На конкурсе будут присутствовать потенциальные работодатели. "В рамках чемпионата, как и в прошлом году, действует координационный совет работодателей, в состав которого вошли представители министерств и ведомств региона. Из победителей предыдущего конкурса трое трудоустроены, двое продолжают обучение", - сообщил собеседник ТАСС.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе Российского государственного социального университета.

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