В Ингушетии планируют высадить два плодовых сада по проекту "Сады поколений"

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Историко-географическое общество (ИГО) "Дзурдзуки" планирует разбить весной 2019 года два общественных сада в Ингушетии в рамках проекта "Сады поколений". В каждом из них будет высажено около 300 плодовых деревьев, сообщил ТАСС руководитель организации Анзор Дударов.

"Весной мы высадим два сада, в каждом из которых будет около 300 плодовых саженцев, это яблоня, груша, слива, абрикос, вишня. Один сад мы планируем разбить в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района, второй - в Назрани, у прибрежной зоны реки Назранка. Это самый крупный город в республике, и там пока наш проект не реализовывался", - сказал Дударов.

По его словам, до весны ИГО будет искать спонсоров, которые выделят средства на саженцы и на ограждение садов, а зимой будут заключены контракты с муниципалитетами на высадку деревьев и согласованы участки. "Администрации населенных пунктов, местные жители подключаются, приносят свои саженцы. Мы привлекаем для участия в проекте школьников и их родителей. Это помогает воспитать в детях заботу о природе, они потом приходят в эти сады и ухаживают за высаженными деревьями. Плодами этих деревьев смогут пользоваться и следующие поколения, получается такая своеобразная связь между поколениями", - отметил Дударов.

Проект "Сады поколений" существует с 2016 года, за это время было высажено более тысячи плодовых деревьев в поселениях Сунженского, Малгобекского, Назрановского районов, а также в столице республики Магасе.