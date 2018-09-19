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Северный Кавказ

Капремонт старейших терренкуров нацпарка "Кисловодский" планируется провести в 2019 году

Финансирование ремонтных работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт двух старейших пешеходных троп (терренкуров) на территории национального парка "Кисловодский" планируется начать в 2019 году, сообщил ТАСС в среду заместитель директора парка Дмитрий Михайлец.

"Это два старейших терренкура протяженностью около 6,6 км. Проекты предполагают обновление уникального песчано-гравийного покрытия с красным кварцевым песком дорожек терренкуров, обустройство сливов, ступеней, лавочек, освещения. <...> С учетом положенных по законодательству сроков, ремонт может начаться в 2019 году", - сказал Михайлец.

Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, финансирование ремонтных работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Национальный парк "Кисловодский" был основан в 1823 году и расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, занимает 966 га. На его территории находится источник уникальной минеральной питьевой лечебно-столовой воды "Нарзан", а также 25-километровая система терренкуров, представляющих собой комплекс лечения дозированным хождением по гористой местности. В 1901 году в парке был проложен первый в России терренкур. Сейчас общая протяженность маршрутов составляет 24,3 км.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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