Капремонт старейших терренкуров нацпарка "Кисловодский" планируется провести в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт двух старейших пешеходных троп (терренкуров) на территории национального парка "Кисловодский" планируется начать в 2019 году, сообщил ТАСС в среду заместитель директора парка Дмитрий Михайлец.
"Это два старейших терренкура протяженностью около 6,6 км. Проекты предполагают обновление уникального песчано-гравийного покрытия с красным кварцевым песком дорожек терренкуров, обустройство сливов, ступеней, лавочек, освещения. <...> С учетом положенных по законодательству сроков, ремонт может начаться в 2019 году", - сказал Михайлец.
Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, финансирование ремонтных работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.
Национальный парк "Кисловодский" был основан в 1823 году и расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, занимает 966 га. На его территории находится источник уникальной минеральной питьевой лечебно-столовой воды "Нарзан", а также 25-километровая система терренкуров, представляющих собой комплекс лечения дозированным хождением по гористой местности. В 1901 году в парке был проложен первый в России терренкур. Сейчас общая протяженность маршрутов составляет 24,3 км.