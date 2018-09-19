В Ингушетии пройдет туристический фестиваль "Праздник сенокоса"

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Главное событие сельского туризма Ингушетии - фестиваль "Праздник сенокоса" - пройдет до конца сентября в Сунже (Ингушетия). Команды от муниципалитетов региона поборются за звание лучшего и самого быстрого косаря, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.
"Праздник сенокоса - это самое масштабное мероприятие сельского событийного туризма, с его помощью мы хотим возродить обряды традиционной культуры и внедрить их в событийный туризм и показать гостям, как в регионе проходит сенокосный период. Я знаю, что в турфирмах уже набраны группы, которым хотелось бы принять участие в нашем празднике, который пройдет в Сунже уже 29 сентября", - сказал Хамхоев.
По его словам, в рамках фестиваля пройдет конкурс за звание самого быстрого и сильного косаря, в котором поборются команды косарей в составе пяти человек от всех муниципалитетов республики.
"Командам мы дадим полосы длиной 100 метров, победит та, которая быстрее и чище выкосит свою часть. Также в рамках фестиваля мы устроим конкурс на отбивание косы, а победитель покажет всем мастер-класс. Конечно, будет и развлекательная программа: выставки мастеров декоративно- прикладного искусства, приготовление национальных блюд", - добавил руководитель ведомства.
Как отмечает Хамхоев, после проведения в Ингушетии первого фестиваля сенокоса аналогичные мероприятия прошли и в регионах СКФО. "После того, как мы провели фестиваль, нашу идею подхватили и Кабардино-Балкария, и Ставрополье. Думаю, в будущем мы сможем сделать его единым Северо-Кавказским фестивалем", - сказал Хамхоев.
Первый фестиваль "Праздник сенокоса" прошел в административном центре Ингушетии Магасе в 2017 году. Своими навыками косьбы с участниками фестиваля поделился и глава региона Юнус-Бек Евкуров.