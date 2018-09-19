Книгу о Грозном представили в Чечне к 200-летию города

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров написал книгу, посвященную 200-летию со дня основания города Грозный. Ее презентация прошла в среду в чеченском концертном зале "Вайнах".

"Книга называется "Фактор КРА. Грозный - 200 лет", она посвящена нашему городу. В ней есть некоторые выкладки, которые можно назвать уникальными. Собирали информацию из сопредельных республик, Москвы, Подмосковья. В литературных архивах смотрели, кто, когда и как говорил о городе, начиная с Толстого и заканчивая современными представителями культуры, такими, как Иосиф Кобзон", - рассказал Умаров.

По его словам, на создание рукописи ушло около года, идейным вдохновителем написания книги стал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Если 200 лет одному российскому генералу Ермолову нужно было отстроить крепость Грозную в назидание непокорившимся горским народам, то сегодня другой российский генерал Рамзан Кадыров отстроил этот исполин в знак добрососедства, дружбы и теплого отношения ко всем народам, которые приезжают в нашу столицу", - сказал Умаров, отметив, что книга обо всем, что связано с Грозным, а не только об истории.

История Грозного началась в 1818 году, первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала одним из торговых и административных центров на Кавказе.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х город был разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу республики в другое место, однако Грозный восстановили, сохранив его статус. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с почти 300 тыс. жителей, с зелеными скверами, многоэтажными домами и вновь обретенными достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".