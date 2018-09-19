На проведение молодежного форума "Машук" планируется направить 100 млн рублей за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 35 млн рублей ежегодно с 2019 по 2021 годы планируется выделить из федерального бюджета на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Ставропольском крае, следует из пояснительной записки к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

"На проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019-2021 годах в объеме 36,5 млн рублей ежегодно", - говорится в записке.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится на территории Пятигорска Ставропольского края у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек.

В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.