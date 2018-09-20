В Северной Осетии почтили память жертв Кармадонской трагедии

Глава региона Вячеслав Битаров возложил в селе Гизель цветы к памятнику жертвам стихии, произошедшей 16 лет назад. "Сегодня мы вспоминаем жертв схода ледника Колка, который унес жизни 127 человек. Вместе с коллегами почтили память погибших <...> жертв стихии. Вечная им память", - написал Битаров в своем аккаунте в Instagram.

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Северной Осетии почтили в четверг память погибших в результате схода ледника в Кармадонском ущелье, среди которых была съемочная группа актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.

В памятных мероприятиях приняли участие десятки людей, среди них родственники погибших, школьники, члены правительства республики, общественные и религиозные деятели.

Ледник Колка сошел в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 127 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, до которого дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.