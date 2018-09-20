Санитарная авиация начнет работать в Северной Осетии в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Вертолет санитарной авиации появится в Северной Осетии в первом квартале 2019 года, сообщил в четверг министр здравоохранения региона Михаил Ратманов на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"В республике появится собственный вертолет класса "С" - реанимобиль, оснащенный по последнему слову медицины. Вертолет санитарной авиации будет доставлять пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на отдаленных трассах, а также тяжелобольных из районов в центральные лечебные учреждения Владикавказа", - цитирует министра пресс-служба главы и правительства региона.

Также республиканские власти предлагают ввести обязательное прохождение курса по оказанию первой медицинской помощи при обучении вождению на базе специализированного учебного центра минздрава республики. По мнению специалистов, это позволит существенно повлиять на последствия ДТП и снизить смертность от травм, полученных в результате автоаварии на 20%. Кроме того, руководству республиканского ГИБДД было дано поручение проработать вопрос включения в программу автошкол курс оказания первой медпомощи.