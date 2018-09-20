Школы Ингушетии обеспечат оборудованием для обучения правилам первой медицинской помощи

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Ингушетия вошла в число регионов России, школы которых будут оборудованы для обучения правилам оказания первой медицинской помощи. Занятия будут проводиться в рамках пилотного проекта "Основы безопасности жизнедеятельности", сообщила пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова.
"Реализация этого пилотного проекта позволит включить оборудование по оказанию первой помощи в типовой комплект материально-технической базы сельских и городских школ, организовать профильное обучение преподавателей, в том числе по первой помощи, осуществлять методическое сопровождение и консультативную помощь", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС по республике Руслана Колоева.
Глава Ингушетии предложил в первую очередь укомплектовать оборудованием мобильный класс, где детей будут учить оказывать первую помощь в различных муниципалитетах. "[Обучение] является важным фактором для обеспечения безопасности наших детей в школах", - цитирует Евкурова пресс-служба.
Проект реализуется в рамках нового майского указа президента РФ Владимира Путина с поручениями до 2024 года.