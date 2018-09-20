Аварийность на энергообъектах в СКФО снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова прошло в Дагестане. Замминистра отметил снижение аварийности на энергообъектах Дагестана и регионов СКФО на 30%, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана.

"За семь месяцев 2018 года вы показываете снижение на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 54 до 38 аварий. Снижение по электросетевым компаниям и объектам составило 3%", - приводит пресс-служба слова Черезова.

А врио вице-премьера Дагестана Рамазан Джафаров на заседании, доложил, что прохождение осенне-зимнего периода находится под постоянным контролем органов власти республики.

"Отопительный сезон в республике по стандарту начинается 15 октября, в штатном режиме службами электро-, водо- и теплоснабжения ведутся работы по подготовке ведомственной инфраструктуры. В случае перебоев в энергосистемах функционирует диспетчерский центр дагестанского филиала РДУ, осуществляющий взаимодействие с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций, а также с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике", - цитирует пресс-служба Джафарова.