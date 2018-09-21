Власти Ставрополья планируют включить 13 резидентов в ТОР в Невинномысске к 2027 году

ПЯТИГОРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) в Невинномысске пополнится 13 новыми резидентами до 2027 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края по итогам совещания в краевом правительстве о реализации программы комплексного развития моногорода Невинномысск.

"В планах правительства края и муниципалитета города химиков включить в ТОР к 2027 году не менее 13 новых резидентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках ТОР успешно реализуют проекты четыре резидента - Казьминский молочный комбинат, компания "Евродом" с инвестиционным проектом производства изделий из вспенивающегося полистирола, а также "Ремуниверсал" и "Алюмар". Общий объем инвестиций превышает 5 млрд рублей.

"ТОР - эффективный инструмент создания максимально благоприятных условий для роста экономики города. Он предполагает создание льготной налоговой зоны для инвесторов", - приводит пресс-служба слова министра Валерия Сизова.

ТОР создана в Невинномысске в декабре 2017 года. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства служат действующие там налоговые преференции. Так, например, налог на прибыль снижен с действующих 20% до 5% во время первых пяти лет существования ТОР, а налоги на землю и имущество не взимаются вовсе. Кроме того, существенно (с 30% до 7,6%) снижены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Как сообщалось, на Ставрополье сейчас создано 12 индустриальных парков и один туристско-рекреационный, общей площадью 2540 га. В границах парков действует 22 резидента, объем их инвестиций до 2022 года составит 84 млрд рублей, из которых уже вложено в производственные мощности более 28 млрд рублей.