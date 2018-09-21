Белгородский драматургический театр приедет с гастролями в Северную Осетию 22 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина в рамках проекта "Большие гастроли" представит в Северной Осетии постановки по произведениям Франсиса Вебера и Алексея Толстого. Театральный тур продлится с 22 по 28 сентября, сообщили ТАСС в Академическом русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе, где пройдут представления.

"Труппа театра приедет к нам в Северную Осетию впервые за долгое время. Они покажут зрителям республики спектакли "Ужин дураков" по пьесе Франсиса Вебера, "Касатка" по пьесе Алексея Толстого, "Любовь и голуби" по произведению Владимира Гуркина и сказку "Карлик Нос" Евгения Зимина", - сказал собеседник агентства.

В рамках "Больших гастролей" с 7 по 13 сентября труппа Академического русского театра им. Евгения Вахтангова представила в Белгороде свои постановки, среди которых "Кин IV", "Бал воров", "Зануда" и сказка "Золотой цыпленок".

Проект "Большие гастроли" направлен на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества и привлечение зрительской аудитории. Вот уже пятый год подряд масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, полным актерским составом и с участием звезд отечественного театра. Постановки проекта предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.