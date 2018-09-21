Конкурс профессионального мастерства среди инвалидов пройдет в Северной Осетии в сентябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Региональный чемпионат Северной Осетии по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет с 24 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.
"В чемпионате "Абилимпикс-2018" будут соревноваться по 10 компетенциям: электромонтаж, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, дизайн персонажей, лозоплетение, вязание спицами, сварочные технологии, портной, бисероплетение, выпечка осетинских пирогов", - говорится в сообщении.
Программа "Абилимпикса" состоит из конкурсной, деловой и выставочной частей. В рамках чемпионата состоится круглый стол "Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным рынком труда специальностям и профессиям", а также пройдут мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие.
Помогать в проведении мероприятия будут 30 волонтеров из числа студентов Северо-Осетинского государственного педагогического института, которые прошли специальное обучение.
Первый чемпионат "Абилимпикс" в России прошел в декабре 2015 года. РФ присоединилась к международному движению Abilympics International в 2014 году. В управляющий совет вошли руководители Всероссийского общества инвалидов, Российского клуба психиатров и других организаций, занимающихся на территории РФ поддержкой людей с инвалидностью.
Как сообщили ТАСС в министерстве, впервые в СКФО чемпионат прошел в 2016 году в Северной Осетии.