Тепличный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей построят на Ставрополье до 2020 года

Северный Кавказ

Конкурс профессионального мастерства среди инвалидов пройдет в Северной Осетии в сентябре

Также состоится круглый стол "Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным рынком труда специальностям и профессиям"

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