Тепличный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей построят на Ставрополье до 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "СовАгроТех" построит в городе Лермонтове Ставропольского края тепличный комплекс стоимостью 1,35 млрд рублей. Проект планируется реализовать до конца 2020 года, сообщил в пятницу руководитель группы компаний Юрий Кучеренко.
"Для нас это первая площадка в Ставропольском крае, проект уже готов к реализации. Планируется строительство двух теплиц площадью по 4 га каждая, объем инвестиций - 1,35 млрд рублей, предварительный срок сдачи - до конца 2020 года", - сказал он во время выступления на международном форуме "АгроЮг" в Ставрополе.
Проект планируется реализовать в два этапа, производство томатов и салата составит до 600 тонн в год с 1 га при выходе на проектную мощность. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. По данным министерства сельского хозяйства края, сейчас в регионе насчитывается порядка 180 га теплиц.
Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит на Ставрополье четвертый год подряд. В 2018 году в нем принимают участие более 500 экспертов, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.