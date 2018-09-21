Более 106 млн рублей выделили муниципалитетам Дагестана для обеспечения детей-сирот жильем

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 106 млн рублей уже выделено муниципалитетам Дагестана для обеспечения 144 детей-сирот жильем в текущем году. Об этом в пятницу на заседании правительства Дагестана заявила врио вице-премьера - министра образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

"По состоянию на 21 сентября текущего года из федерального бюджета уже выделено 66,4 млн рублей, из республиканского - 40,4 млн рублей. Указанные средства полностью доведены до муниципальных образований [Дагестана] в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на обеспечение жильем 144 человек", - процитировали Омарову в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

По ее словам, на эти цели в 2018 году из федерального бюджета планируется выделить 107,8 млн рублей, из республиканского бюджета на софинансирование предусмотрено 150 млн рублей. "Это позволит обеспечить жилыми помещениями 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно графику финансирования, средства федерального бюджета в виде субсидий планируется перечислить в бюджет Республики Дагестан в III и IV кварталах 2018 года", - приводит пресс-служба слова Омаровой.

Вместе с тем она отметила, что в некоторых муниципалитетах республики работа по обеспечению жильем детей-сирот не организована в полной мере, что ставит под угрозу обеспечение жильем лиц данной категории в 2018 году.

"В этой связи для осуществления контроля по качеству и благоустроенности жилья, приобретаемого органами местного самоуправления для детей-сирот, министерством сформирована межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители минстроя Дагестана и управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан", - добавила Омарова.

"Со своей стороны врио премьер-министра Дагестана Артем Здунов указал на необходимость ускорить решение вопросов в целях своевременного приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа", - отметили в пресс-службе.

О программе

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане главы муниципалитетов, где планируется выделение жилья детям-сиротам, будут нести персональную ответственность не только за своевременное освоение выделенных средств, но и за качество предоставляемого сиротам жилья.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки Дагестана, по итогам 2017 года жильем в республике были обеспечены 322 ребенка, лишившихся родителей или оставшихся без попечения. На эти цели было выделено более 265 млн рублей.

По последним данным ведомства, всего в Дагестане имеют право на получение жилья более 2,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.