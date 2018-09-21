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Северный Кавказ

Депутат Госдумы Гильмутдинов предложил создавать в вузах РФ клубы интернациональной дружбы

Такие клубы позволят молодым людям узнавать культуру и традиции друг друга, отметил председатель комитета ГД по делам национальностей

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил создавать в российских вузах клубы интернациональной дружбы.

"[Необходимо] создание в вузах, как называли ранее, клубов интернациональной дружбы. Уже есть соответствующее положение, будем выходить на советы ректоров. В ряде вузов это присутствует, Это очень интересно. Вообще молодые люди будут знать культуру и традиции друг друга и от этого они только будут обогащаться", - сказал Гильмутдинов в пятницу на выездном заседании комитета Госдумы по делам национальностей в Махачкале.

По его словам, сейчас в российских вузах "много учится ребят из-за рубежа". "Мы должны всех этих ребят объединять, они должны реализовать свои культурные возможности. Их самоорганизация через такие клубы позволит им узнавать культуру, традиции друг друга", - добавил руководитель комитета.

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