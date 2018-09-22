Строительство завода детского питания и производства соков начнется в Ингушетии к декабрю

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Два завода - по производству соков и производству детского питания и пектина - начнут строить в Ингушетии к декабрю 2018 года, сообщил в субботу ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров, который находится с рабочей поездкой в Ставрополе.

"Ближе к декабрю оба завода будем закладывать, проекты готовы, сейчас мы их защищаем. Скоро определимся и с местом строительства, либо они будут построены на территории агрокомплекса "Сад-Гигант", либо в другом месте. На строительство будет потрачено порядка 600 млн рублей, это средства, выделенные инвестором", - сказал Евкуров.

"Сад-Гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.