Обеспеченность льготников лекарствами в Дагестане выросла более чем в четыре раза

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Процент обеспеченности льготников лекарствами в Дагестане вырос более чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом и составил 50%. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона по итогам встречи главы Дагестана Владимира Васильева с врио министра здравоохранения Республики Дагестан Джамалутдином Гаджиибрагимовым.
"В настоящее время около 50% льготников мы можем обеспечить необходимыми бесплатными препаратами, в 2017 году эта цифра достигала лишь 11%. Во-первых, это связано с тем, что значительно увеличилось финансирование из республиканского бюджета. Выделено порядка 630 млн рублей, плюс более 500 млн рублей - это деньги федерального бюджета. В настоящее время почти 540 тыс. человек числятся в региональном регистре", - приводит пресс-служба слова Гаджиибрагимова.
По его оценкам, еще одной важной составляющей в работе по изменению ситуации с обеспечением бесплатными лекарствами граждан являются проводимые ведомством аукционы. "Сейчас в работе находятся около 100 аукционов именно по этому направлению. На выигранных закупках было сэкономлено около 45 млн рублей, на которые были приобретены необходимые лекарственные препараты", - добавил врио министра здравоохранения.
В свою очередь Васильев отметил, что регион за короткий срок должен подняться до среднероссийского уровня по основным показателям.