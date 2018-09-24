Минобразования Северной Осетии запускает на телевидении проект по помощи к сдаче ЕГЭ

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект для школьников "Дидактика" впервые начнет работать с 1 октября на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон". Об этом сообщило министерство образования и науки Северной Осетии, которое является его разработчиком.

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"Образовательный проект для школьников "Дидактика" подготовлен телеканалом "Осетия-Ирыстон" совместно с министерством образования и науки Северной Осетии и рассчитан на старшеклассников. С помощью видеоуроков выпускники смогут не только расширить свой кругозор, но подготовиться к Государственной итоговой аттестации", - говорился в сообщении.

Проект включает в себя цикл телеуроков по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по математике, русскому языку, физике и серию познавательных программ по шахматам и астрономии.

В съемках проекта принимают участие лучшие педагоги республики, которые имеют большой практический опыт и могут им поделиться со школьниками и своими коллегами.

"Усилить работу по подготовке выпускников к Единому государственному экзамену и повысить качество их знаний - такую задачу перед министерством образования и науки республики поставил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В том числе используя телевизионный формат, который позволит охватить больший процент школьников республики. Телепроект станет хорошим дополнением к урокам и поможет учащимся максимально подготовиться к итоговой аттестации", - цитирует пресс-служба министра образования Ирину Азимову.