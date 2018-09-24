Чечня выиграла 100 млн рублей на всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика получила грант на 100 млн рублей на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации Урус-Мартановского района Ризван Заурбеков.

"Наш проект выиграл грант в размере 100 млн рублей на Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов в номинации "Малые города населением от 50 до 100 тыс. человек". Проектируемый городской парк "Марта" откроется в 2019 году в северной части Урус-Мартана и станет первым в городе. Общая площадь общественного пространства - 56 тыс. кв. м, предусматривается проведение всесезонных массовых культурных и спортивных мероприятий", - сказал Заурбеков.

По его словам, ожидается, что открытие парка привлечет в город не только жителей из соседних районов, но и инвесторов. "В непосредственной близости от парка уже строится жилой микрорайон, построена школа и строится детский сад, а на самой территории предусмотрена установка нескольких модулей для предпринимателей. Со временем это место может стать центром нашего города, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов", - отметил замглавы районной администрации.

Урус-Мартан - административный центр одноименного района Чечни. Население города составляет более 58 тыс. человек. Город расположен на реке Мартан в 31 километре от Грозного.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба состоялось в 2018 году впервые. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.