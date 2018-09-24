В восточной части Чечни планируется реализовать более 180 инвестиционных проектов

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 180 инвестиционных проектов сельскохозяйственной, промышленной и социальной направленности планируется реализовать в Курчалоевском районе Чечни, который находится в восточной части республики. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по экономическим вопросам Ильяс Бишиев.

"У нас всего 160 инвестиционных проектов, с учетом заемных средств - 185, сумма - почти 12 млрд рублей. Направления самые разные - частные школы, поликлиника, торговля, теплицы, рыбное хозяйство и даже разведение уток. При реализации заявленных проектов нам удастся создать более 2,5 тыс. рабочих мест", - отметил собеседник агентства, добавив, что зарегистрированная безработица в районе составляет 6,1%.

По словам Бишиева, для оказания поддержки инвесторам в районе действует межведомственная рабочая группа.

"Создание межведомственной группы для оказания содействия в реализации инвестиционных проектов - первое постановление нового главы района Хамзата Кадырова, в результате количество проектов от 40 выросло до 185. В их числе есть такие крупные, как "Чечентеплица", предлагающий развитие агропромышленного парка на 30 га теплиц, фруктохранилище на 1 млрд рублей. Внимание уделяем и самым маленьким проектам, боремся за каждое рабочее место, будь то даже ларек", - рассказал Бишиев, добавив, что сроки реализации проектов самые разные, от 2018 года до 2021.

Курчалоевский район находится в восточной части Чечни, в предгорной зоне. Площадь территории - 505 кв. км. В 2018 году на должность главы муниципалитета был утвержден племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.