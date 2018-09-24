Более 220 тыс. человек приняли участие в выборе объектов благоустройства на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Больше 220 тыс. человек стали участниками голосования по выбору объектов благоустройства в Ставропольском крае на 2019 год, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы губернатора края.

"В 13 муниципалитетах Ставрополья состоялось рейтинговое голосование в рамках программы "Комфортная городская среда". В выборе объектов благоустройства на 2019 год приняли участие свыше 220 тысяч жителей", - уточняется в сообщении.

Жители делали выбор из более чем 28 тыс. инициатив. "Необходимо в кратчайшие сроки определить объекты-победители, опубликовать список объектов благоустройства и график работ, которые на них будут выполняться в 2019 году", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

Точное количество объектов и конкретный размер финансирования каждого из них определят после подведения итогов голосования. Как сообщалось ранее, в 2018 году в городах и селах края будут благоустроены 28 объектов - парки, скверы, спортивные и детские площадки, общественные территории. В течение трех лет по соглашению с Минстроем РФ Ставрополье получит на благоустройство территорий 1,8 млрд рублей.