Мост на трассе к курорту "Домбай" в КЧР досрочно открыли после ремонта

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Подведомственное Росавтодору управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" на полтора месяца раньше срока ввело в эксплуатацию мост через реку Теберда на трассе, ведущей к курорту "Домбай" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
"[Управление] на 1,5 месяца раньше срока ввело в эксплуатацию после ремонта мост через реку Теберда. <...> Мост имеет большое значение не только для трассы А-155, но и для республики в целом. Объект расположен в непосредственной близости к популярному горнолыжному курорту "Домбай", безопасный и комфортный проезд к которому важен и для развития туристического потенциала территории", - говорится в сообщении.
Ремонт моста длиной 76 м длился менее полугода, обновлены опоры, пролетные строения, тротуары, ограждения и гидроизоляция. Мост был построен в 1985 году, в последний раз ремонт проводился в 2010 году.
Как сообщалось ранее, в 2018 году дорожные службы региона также проводят капитальный ремонт моста через реку Муруджа на трассе А-155. По данным пресс-службы управления, ремонт близится к завершению. Мост через реку Муруджа был построен в 1957 году и не ремонтировался с 2003 года.