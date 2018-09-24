Почти половина инвалидов КБР после обращения в службу занятости получила работу

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) трудоустроили почти половину инвалидов, обратившихся в службу занятости региона, за восемь месяцев 2018 года. Об этом ТАСС сообщил замминистра труда и социальной защиты республики Ратмир Ацканов.

"По итогам восьми месяцев 2018 года в службу занятости КБР обратились 514 инвалидов, из них трудоустроено 244. Это считается хорошим показателем, и мы эту работу продолжаем активно. Всего в республике проживает 26 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работает 5,6 тыс. человек", - сказал Ацканов.

По данным министерства, удельный вес числа работающих инвалидов от их общего количества достигает в регионе 22,5%. В 2018 году, по целевым индикаторам, этот показатель должен достичь 23%.

По словам Ацканова, КБР в 2018 году по федеральной программе получит от Минтруда РФ 115 грантов по 200 тыс. рублей для работодателей, создающих рабочие места для сотрудников с инвалидностью. "Работодатель должен организовать два рабочих места согласно медицинским показанием инвалида по ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида - прим. ТАСС). По 70 [грантам] конкурсы уже состоялись, пока работодатели с осторожностью относятся к этой работе, но есть те, кто готов работать в этом направлении. Создаются новые рабочие места для диспетчеров, офисных работников, сотрудников салонов красоты <...>, в IT-технологиях", - отметил замминистра.

Предпочтение при предоставлении гранта отдают тем организациям, которые принимают на работу участников чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". "Мы единственный регион, который в правила по распределению субсидий, грантов по линии службы занятости включил дополнительный критерий, который дает работодателям баллы, позволяющие выиграть этот грант в том случае, если они берут на работу победителей либо призеров регионального этапа "Абилимпикс", - добавил Ацканов.

Для решения проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья власти также внесли изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних. "В КБР в закон <...> внесены изменения, и процент выделения квот для трудоустройства инвалидов мы увеличили до максимально разрешенного федеральным законодательством. Это также позволяет зарезервировать для инвалидов определенное количество рабочих мест", - сообщил замминистра.