Производство минеральной воды на Ставрополье увеличилось на 15% с 2010 года

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Производство минеральной воды в Ставропольском крае с 2010 года увеличилось с 750 млн полулитров до 863 млн, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"За последние семь лет производство минеральной воды на Ставрополье увеличилось с 750 млн полулитров до 863 млн. А с начала нынешнего года зафиксирован прирост в 11%", - уточняется в сообщении.

Всего в Ставропольском крае открыто 25 месторождений минеральных вод. "На их базе насчитывается более ста целебных источников тринадцати типов. Бутилируются около тридцати наименований продукции. Наиболее популярны - "Нарзан", "Ессентуки", "Новотерская целебная", "Славяновская", "Смирновская", "Бештау", "Нагутская-26", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства края Николая Великданя.

По данным правительства региона, за последние три года предприятия по производству напитков, в том числе минеральной воды, вложили в модернизацию и расширение более 1 млрд рублей. Экспорт минеральной воды в страны дальнего зарубежья увеличился с 2010 года более чем в 4 раза, в страны СНГ за этот же период - в 3,5 раза.