Чемпионат России по парапланеризму в Кабардино-Балкарии определил участников кубка мира

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Победители чемпионата России по парапланеризму, который состоялся в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), определил участников кубка мира от России, который состоится в ноябре в Македонии. Об этом ТАСС сообщил во вторник президент федерации спорта сверхлегкой авиации региона Марат Мушкаев.

13-25 сентября в Чегемском ущелье на парадроме "Чегем" прошел чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине "Параплан - парящий полет".

"Чемпионат прошел очень хорошо, с погодой в первые три дня не повезло, а потом было шесть полных летных дня. Удалось выявить сильнейшего пилота, сформировать сборную команду: первая четверка победителей автоматически попадает в сборную команду страны для участия в кубке мира, который состоится в ноябре в Македонии", - сказал Мушкаев.

Всего в соревнованиях приняли участие 56 человек (11 команд) из 15 регионов страны. "Среди мужчин выиграл спортсмен из Перми Константин Трегубов, второе место занял Алексей Коробков из Воронежа, третье место у Андрея Елисеева из Сахалина. Первое место среди девушек заняла Олеся Соколова из Рязани, второе место - Татьяна Новикова из Крыма (Симферополь), третье - Марина Лексина Санкт- Петербург", - уточнил собеседник агентства.

Участники соревновались в полете по прямой на дальность и скорость, до цели через один или несколько поворотных пунктов маршрута на дальность или на скорость, полете по треугольному маршруту на дальность или на скорость и в других дисциплинах. Задания на каждый день чемпионата определяли главный судья соревнований и совет по безопасности полетов, исходя из фактической погоды.

По маршрутам полетов в Чегеме можно летать как в сторону Скалистого хребта, так и в направлении соседнего Баксанского ущелья. По словам организаторов, на сегодняшний день парадром обладает всей необходимой инфраструктурой и соответствует общепринятым стандартам безопасности.

О парадроме

Парадром "Чегем" - летная площадка в КБР, благоприятная для полетов погода там практически каждый день с апреля по ноябрь. Продолжительность маршрутных полетов в среднем составляет около 30 км. Летать в Чегеме могут как опытные пилоты, так и новички. Рекорд дальности - 122 км (6 часов 4 минуты) установил Виталий Галайчук, максимальная высота, достигнутая в полете - 4770 м.