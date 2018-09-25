Молодежь привлекут к подготовке проекта по формированию кадрового резерва в КЧР

"Договорились, что все молодежные активисты войдут в рабочую группу при администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии и внесут свои предложения по механизму отбора и оценки кандидатов, их дальнейшему трудоустройству", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) привлекут молодежь к работе по подготовке проекта по формированию кадрового резерва в республике. Об этом сообщил во вторник глава региона Рашид Темрезов по итогам встречи с лидерами молодежных общественных и национальных организаций КЧР.

Как сообщалось, проект "Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики" планируется провести в регионе впервые. Сейчас определяется формат реализации, возможные сроки проведения. Предварительно известно, что его участниками смогут стать специалисты и активные граждане любого возраста. Ранее Темрезов отмечал, что подобная практика может дать жителям республики возможность самореализации и удачного карьерного роста.

Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских территориях. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс "Мой Дагестан" - его участниками стали не только жители республики, но и других территорий. В общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны.