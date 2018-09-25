Молодежь привлекут к подготовке проекта по формированию кадрового резерва в КЧР

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) привлекут молодежь к работе по подготовке проекта по формированию кадрового резерва в республике. Об этом сообщил во вторник глава региона Рашид Темрезов по итогам встречи с лидерами молодежных общественных и национальных организаций КЧР.
"Договорились, что все молодежные активисты войдут в рабочую группу при администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии и внесут свои предложения по механизму отбора и оценки кандидатов, их дальнейшему трудоустройству", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.
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Добрый день! Сегодня в очередной раз встретился с представителями активной молодежи, на этот раз - с лидерами молодежных общественных и национальных организаций. Все они – несомненные лидеры общественного мнения среди своих единомышленников и друзей, люди – с активной жизненной позицией и неравнодушные к тому, что происходит в нашей республике и стране. Поэтому считаю их мнения и предложения по многим вопросам очень полезными. Предложил им включиться в работу над проектом «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики», который мы решили запустить в регионе. Договорились, что все молодежные активисты войдут в рабочую группу при Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесии и внесут свои предложения по механизму отбора и оценки кандидатов, их дальнейшему трудоустройству. Конечно, коснулись вопроса профориентационной работы с молодежью. Эта тема поднимается на каждой встрече. Ребята внесли ряд предложений по работе сузов и вузов республики. Предложили больше привлекать волонтеров и добровольцев, которые уже имеют за плечами «багаж добрых дел». Очень приятно, что молодые люди заявили о своей готовности стать примером в вопросе укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Поддержали мое предложение объединиться в единый Межнациональный молодежный совет, по аналогии с действующим Межнациональным Советом общественных организаций Карачаево-Черкесии. Уверен, они смогут быть полезными нашей республике, потому что у ребят есть желание, инициативность и современный подход. #россия #скфо #Карачаевочеркесия #кчр #кчр09 #молодежь #кадровыйрезерв #молодежнаяполитика
Как сообщалось, проект "Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики" планируется провести в регионе впервые. Сейчас определяется формат реализации, возможные сроки проведения. Предварительно известно, что его участниками смогут стать специалисты и активные граждане любого возраста. Ранее Темрезов отмечал, что подобная практика может дать жителям республики возможность самореализации и удачного карьерного роста.
Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских территориях. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс "Мой Дагестан" - его участниками стали не только жители республики, но и других территорий. В общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны.