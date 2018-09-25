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Северный Кавказ

Курорты первой очереди туркластера в СКФО привлекут 1,3 млн туристов к 2025 году

Речь идет о курортах "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Курорты, созданные на первом этапе реализации проекта туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), привлекут 1,3 млн туристов к 2025 году. Об этом на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

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"В рамках туркластера планируется последовательно построить сеть курортов мирового класса на юге России. В настоящее время идет активное развитие трех туристко-рекреационных комплексов - это Архыз (Республика Карачаево- Черкесия), Эльбрус (Республика Кабардино-Балкария) и Ведучи (Чеченская Республика). <…> К 2025 году ожидается, что только для первого этапа кластера (Архыз, Эльбрус, Ведучи) будет привлечено 1,3 млн туристов и порядка 40 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он.

Также Чеботарев отметил, что потенциал регионов СКФО позволяет увеличить туристический поток с 850 тыс. до 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что 25 июля было подписано распоряжение о выделении на развитие туристического кластера СКФО, в который входят, помимо "Архыза", курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне, порядка 18 млрд рублей в течение трех лет. Средства поступят из федерального бюджета и позволят создать более 30 важных для развития курортов инфраструктурных объектов.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияЧечняЧеботарев, Сергей Викторович
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