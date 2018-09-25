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Северный Кавказ

Площадку для воркаута открыли в Пятигорске в рамках проекта "Северный десант"

Член Русского географического общества Александр Петерман отметил, что площадка по-своему уникальна и сравнима только с аналогичной площадкой Москвы, оборудованной на Площади 1905 года.
© Официальный сайт Губернатора Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Крупнейшую в Ставропольском крае площадку для воркаута открыли во вторник в парке Победы в Пятигорске в рамках проекта "Северный десант", передает корреспондент ТАСС.

Площадка занимает около 300 кв. м, возведена всего за месяц. На ней уложено спецпокрытие, смонтированы турники, брусья, перекладины, рукоходы и шведские стенки - все из самых современных композитных материалов.

"С удовольствием поздравляю всех с обретением нового центра здоровья в нашем прекрасном парке Победы. Это площадка здоровья, силы и красоты, уверен, что здесь будут заниматься жители всех возрастов - дети, молодежь и даже наши уважаемые пенсионеры", - сказал на открытии полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

Как рассказал автор и руководитель арктической снегоходной экспедиции "Северный десант", член Русского географического общества Александр Петерман, площадка по-своему уникальна и в России сравнима только с аналогичной площадкой Москвы, оборудованной на Площади 1905 года.

Одним из почетных гостей события стал восьмикратный чемпион страны по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев. "Обращаюсь в первую очередь к детям: ребята, вам повезло! Ставропольская земля рождает сильных людей, пример - олимпийский чемпион Андрей Чемеркин, мой друг", - отметил он.

В честь открытия площадки во вторник здесь провели показательные выступления лучшие воркаутеры страны, победители чемпионатов России и Европы. Уже принято решение до конца года провести на новой площадке Чемпионат России по воркауту, рассказали ТАСС в администрации города.

Российская ежегодная снегоходная арктическая экспедиция "Северный десант" действует с 2008 года. Особенностью ее путешествий является передвижение участников на утилитарных снегоходах, протяженность ее маршрута в разные годы составляла более 8 тыс. км. Команда экспедиции активно поддерживает спорт и спортсменов. Под флагом "Северного десанта" состоялось более 20 соревнований различного уровня, в шести областях страны открыты спортивные клубы, в общедоступных местах построены современные специализированные площадки для уличного формата тренировок и соревнований воркаут.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайМатовников, Александр Анатольевич
Северный Кавказ
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