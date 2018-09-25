В Карачаево-Черкесии восстановят памятник погибшим в войну комсомольцам на перевале Нахар

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Кисловодские активисты вышли в поход на перевал Нахар в Карачаево-Черкесии, чтобы посетить установленный там 50 лет назад памятник погибшим в войну комсомольцам, и оценить возможность его ремонта. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Поход стартовал у городского мемориала "Журавли", участники на автомобилях доберутся до кордона. Уже завтра они поднимутся на перевал, это около 5 км пешком. Акция посвящена 100-летию ВЛКСМ", - говорится в сообщении.

В составе экспедиции - члены Общественного совета Кисловодска, депутаты, юнармейцы.

Как рассказал один из организаторов похода, директор кисловодского Центра военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий Сергей Мерзеликин, они намерены подняться на перевал, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти комсомольцам, погибшим в годы войны, и тем, кто устанавливал мемориал. "И главная наша цель - конечно, мы посмотрим, в каком он состоянии, что необходимо сделать для его восстановления, возможно, нужно будет изготовить памятную плиту. И в следующем году приступим к работе. Будем водить туда детей, устраивать походы, чтобы это место жило и хранило память", - рассказал Мерзеликин.

В 1968 году по инициативе горкома комсомола Кисловодска на перевале Нахар в Карачаево-Черкесии был установлен памятник комсомольцам города, погибшим в боях Великой Отечественной войны. Кровопролитные бои Красной Армии с фашистскими захватчиками на Марухском, Клухорском перевалах, а также на расположенном поблизости перевале Нахар (3780 м над уровнем моря) стали важными этапами битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.