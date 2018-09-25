{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Карачаево-Черкесии создадут межнациональный молодежный совет

По словам главы региона Рашида Темрезова, молодые люди могут помочь в укреплении межнационального согласия в республике

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов инициировал создание Межнационального молодежного совета в республике, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Лидеры молодежных объединений поддержали предложение главы Карачаево-Черкесии объединиться в единый Межнациональный молодежный совет по аналогии с действующим Межнациональным советом общественных организаций", - уточняется в сообщении по итогам встречи Темрезова с лидерами молодежных общественных и национальных организаций региона.

Предполагается, что молодые люди могут помочь в укреплении межнационального согласия в республике. "Вы - лидеры общественного мнения среди своих единомышленников и друзей, люди с активной жизненной позицией и неравнодушные к тому, что происходит в нашей республике и стране", - цитирует пресс-служба главу региона Рашида Темрезова.

На встрече также обсуждались вопросы профориентационной работы среди молодежи, реализации творческого потенциала молодежи республики.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Северный Кавказ
Власти Дагестана создают базу имущественных предложений для инвесторов
В республике формируется группа проектных менеджеров, которые будут вести сопровождение проектов на всех этапах
Читать полностью