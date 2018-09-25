В Карачаево-Черкесии создадут межнациональный молодежный совет

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов инициировал создание Межнационального молодежного совета в республике, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Лидеры молодежных объединений поддержали предложение главы Карачаево-Черкесии объединиться в единый Межнациональный молодежный совет по аналогии с действующим Межнациональным советом общественных организаций", - уточняется в сообщении по итогам встречи Темрезова с лидерами молодежных общественных и национальных организаций региона.

Предполагается, что молодые люди могут помочь в укреплении межнационального согласия в республике. "Вы - лидеры общественного мнения среди своих единомышленников и друзей, люди с активной жизненной позицией и неравнодушные к тому, что происходит в нашей республике и стране", - цитирует пресс-служба главу региона Рашида Темрезова.

На встрече также обсуждались вопросы профориентационной работы среди молодежи, реализации творческого потенциала молодежи республики.