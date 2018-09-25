Прима-балерина Мариинского театра даст мастер-класс в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Творческая школа народной артистки России, примы-балерины Мариинского театра Юлии Махалиной пройдет 26 сентября в Северной Осетии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

"Во Владикавказе в малом зале Республиканского лицея искусств состоится творческая школа народной артистки России, примы-балерины Мариинского театра Юлии Махалиной. Встреча пройдет 26 сентября в рамках межрегионального фестиваля детского и юношеского творчества "Диалог культур", - говорится в сообщении.

Кроме того, в хореографическом классе Юлия Махалина даст мастер-класс по классической хореографии для учащихся детских школ искусств республики, студентов Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева и педагогов классического театра.

Во Владикавказе Махалина дважды выступала в рамках международного фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой".

Юлия Махалина - обладатель многих престижных балетных премий, в том числе премии международного конкурса "Бенуа де ля данс" (Париж), Гран-при и золотой медали IV Международного конкурса артистов балета (Париж), премии братьев Люмьер (Париж), высшей театральной премии Санкт- Петербурга "Золотой софит".